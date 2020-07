"Absolutamente inconstitucional": así reaccionan al aumento de diputados a la AN por el CNE

Profesionales y políticos rechazaron este martes el incremento en el número de diputados de la Asamblea Nacional (AN), de 167 a 277, anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) designado por el cuestionado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La nueva rectora del ente, Indira Alfonzo, presentó las "normas especiales" para las nuevas elecciones parlamentarias 2021-2026 de este diciembre; las cuales fueron aprobadas "por unanimidad".

El profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Tulio Álvarez, aseveró que el aumento de los miembros del Parlamento es inconstitucional. Argumentó que el parámetro estaba establecido en la Constitución y no permitía ampliación "o disminución".

Asimismo, el también docente de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) manifestó que el objetivo del CNE es "tentar" la participación bajo la esperanza de alguna representación.

Por otro lado, el profesor de la UCV y director de Delphos, Félix Seijas, también cuestionó la nueva "norma" decretada por el CNE.

Asimismo, la diputada de la Asamblea Nacional (AN), Delsa Solórzano, se refirió a la inconstitucionalidad de los poderes venezolanos.

Solórzano afirmó que lo que convocó el CNE no son elecciones sino un "fraude electoral", por lo que pidió "llamar las cosas" por su nombre.

La parlamentaria calificó al régimen de "sátrapas, dictadores, alacranes", y lo resumió con una palabra: delincuentes.

Por último, precisó que el partido que dirige, Encuentro Ciudadano, jamás será "cómplice" de ello.

"Voy a editar lo siguiente: Ese no es un TSJ, lo que designaron no es un CNE y lo que convocan no son elecciones. Es un fraude electoral. Llamemos las cosas por su nombre. Sátrapas, dictadores, alacranes, en resumen: delincuentes. @EnCiudadanoVzla NO será jamás cómplice de ello", añadió.