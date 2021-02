Advierten que la economía venezolana tardará entre 12 y 15 años para reactivarse

Diario La Nación reseña que dentro de América Latina y las perspectivas de recuperación económica que pronostica el Fondo Monetario Internacional para el 2023, Venezuela es quizás el país más vulnerable porque no hay una senda de recuperación tan clara, como las señaladas para la región, asegura el economista el director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros.

Advierte que es difícil en este momento separar, para el caso venezolano, qué es nuestra crisis estructural y qué es el tema pandemia, afirmando que Venezuela en este momento, es una quinta parte de lo que era en el 2012, es una economía que se ha contraído en más de 80%, lo que implica que recuperar eso va a llevar muchísimo tiempo.

“Imaginemos que empecemos a crecer, que no es el caso, nosotros en el 2025 todavía vamos a estar muy lejos de lo que era Venezuela en el 2012, dependiendo de la tasa de crecimiento promedio que tenga el país o que pueda tener en los próximos años, podemos tardar entre 10 a 15 años, y cuidado sino más, en volvernos a poner a la par.

Entonces nosotros estamos en otro contexto, en otra dinámica y por supuesto, el grado de vulnerabilidad de la economía venezolana es mucho mayor, tiene unos niveles de pobreza mucho más alto que el promedio de la región, tiene una situación sanitaria bastante grave por lo largo de la crisis, tiene además un problema de salarios, con lo cual no tiene mecanismos de ahorro, recordemos que estamos en hiperinflación y la capacidad de resistir cuarentenas prolongadas en el país es inexistente, no hay ahorro, ni de los ciudadanos, tampoco del gobierno, por lo tanto tampoco tiene capacidad de aguantar en su estructura financiera, una caída de ingresos como la hemos tenido estos años, así que Venezuela desluce dentro de este contexto latinoamericano, y el pronóstico es mucho más sombrío, por decir también que no es un pronóstico que no entra en la dinámica normal del resto de las economías latinoamericanas, porque Venezuela hace rato que perdió esa sincronía con América Latina, esos son unos casos como muy particular”, dijo el experto.

Admite Oliveros que recuperar el tiempo perdido en economía pesa, porque cuanto más nos hemos demorado en alcanzar esa solución al problema general de Venezuela, cuando más nos demoremos, cuanto más posterguemos las soluciones estructurales para la crisis, que el país requiere, más se profundizan los problemas y más lento puede ser el proceso.

Venezuela tiene que cambiar de rumbo

“Obviamente hay algunas cosas que pueden despegar con rapidez, yo en ese sentido no soy pesimista, Venezuela tiene un gran potencial, pero tiene que cambiar de rumbo, tienen que hacerse algunas cosas, y para que esos resultados puedan ser percibidos por las mayorías, no por un pequeño grupo, va a llevar tiempo, y sobre todo para podernos comparar con la región, nosotros estamos hoy rezagados, no solamente desde el punto de vista del PIB per cápita, nuestro país solamente supera a Haití en América Latina, sino también en términos de infraestructura, como no se han hecho las inversiones necesarias en estos últimos años, estamos empezando, hemos quedado rezagados de la infraestructura de la región y del mundo, hay que trabajar allí; pensemos por ejemplo en la mejora importante que hay que hacer en áreas como servicios públicos, electricidad, telecomunicaciones; mejoras en las estructuras salud, sanitarias, educativas, para volver a insertar a las mayorías que tengan acceso a la educación, a la salud, elementos importantes en las sociedades; pensemos como nuestros sectores privados se vuelven competitivos y entran en la dinámica de la digitalización, de la robótica, de la automatización de procesos, que es lo que esta marcando la pauta hoy nivel global, y por último, que también estamos muy rezagados y mas vulnerables, un mundo que cada día avanza hacia energías limpias, y empiece también a cambiar su matriz en energética, porque ese discurso empieza a calar por el tema del Acuerdo de París, las emisiones cero de carbono, nuestra vulnerabilidad es doble; uno, porque acá no estamos haciendo absolutamente nada en ese sentido y dos, nosotros el potencial fuerte que aun tenemos es el petróleo, entonces son dos elementos para pensar en el mediano y largo plazo.