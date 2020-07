ALARMANTE - Diputada Eulate: “Hambre sobrepasó el miedo al COVID-19 en Vargas”

La diputada a la Asamblea Nacional, Milagros Eulate, dijo que se mantendrá en la lucha a pesar de las recientes acciones de Nicolás Maduro para fraguar otras elecciones sin las condiciones necesarias para garantizar la participación de todos los sectores políticos del país.

Recordó las calamidades que a diario sufre el pueblo varguense. “En este estado hay múltiples problemas: hambre, miseria, desnutrición, enfermedades inclusive por estar la gente cocinando con leña. Pero aun así el gobierno llama a una flexibilización, porque no le hablan claro al varguense”.

Eulate se preguntó dónde están los casos de los contagiados por COVID-19. “No puede ser que ese mal manejo de la información nos mantenga en alerta, en angustia, pero aun así la gente tiene que salir porque el hambre sobrepasó el miedo al coronavirus, porque la necesidad de alimentar a su familia está por encima de una enfermedad”.

Asimismo, deploró las pretensiones de Nicolás Maduro eliminar los partidos políticos para poder impulsar al PSUV y seguir atornillado en el poder.

Y aunque recordó que todos los partidos políticos validaron sus tarjetas, mencionó que ahora desde el poder se han ideado otra estrategia luego de pararse de la mesa en la que estaban sentados junto a representantes del comité de postulaciones de la legítima AN que preside Juan Guaidó. “Ahí había acuerdos constitucionales, pero ahora se hicieron con las tarjetas de los partidos políticos de oposición”.

Reiteró que no se puede participar en unos comicios sin las mínimas condiciones. “Técnicamente no hay condiciones: no se ha depurado el Registro Electoral, por ejemplo. Pero si las condiciones que estamos impulsando desde la AN se cumplen ahí estaremos los diputados por Vargas”.