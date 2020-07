Los presos de Carabobo se están muriendo de hambre. No es una exageración. Están desnutridos, con las defensas bajas y desarrollando enfermedades como tuberculosis que los está matando.

Ya son 15 los que han fallecido desde el 19 de mayo hasta la fecha. 14 del Penal de Tocuyito y uno de la comandancia de la Policía de Carabobo en Puerto Cabello, de acuerdo a la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, Carolina Girón.

Todos los casos han muerto en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) de Valencia.

El problema es claro: No están comiendo. Desde que el 13 de marzo se prohibieron las visitas por la emergencia del COVID-19 las precariedades aumentaron.

No se estableció un protocolo de atención a los presos durante la cuarentena, quienes ya tenían desnutrición pero se mantenían con lo poco que les llevaban sus familiares.

Todo se complicó por las restricciones de movilidad que hay en el estado, además, hay quienes ni siquiera son residentes de Carabobo. “La gran mayoría son personas humildes y les cuesta mucho la consecución de alimentos tanto para ellos como para los que están presos”.

Explicó que cuando una persona está desnutrida no cuenta con las defensas para afrontar cualquier enfermedad.

La tuberculosis es típica de lugares encerrados, sin ventilación y con hacinamiento. Por eso no es extraño que haya en el penal, pero es una enfermedad de fácil recuperación, con un tratamiento que además lo suministra el Estado de forma gratuita, no lo venden en las farmacias. Así que ellos no tienen por qué morir de tuberculosis.