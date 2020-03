Alcaldía de Baruta tomó medidas tras la llegada del Covid-19

View this post on Instagram

queremos anunciar las acciones que tomaremos desde la Alcaldía de Baruta ante esta situación: Primeramente le hacemos un llamado a todos los baruteños a mantener la calma. Hemos activado un Comité de Acción liderado por el Superintendente de Salud el Vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectologia Dr. Manuel Figuera. Por otra parte, a partir del lunes las clases estarán supespendidas en todas las escuelas municipales. Suspendimos todas los eventos públicos y concentraciones permitidas por la alcaldía, como conciertos públicos, privados y exposiciones. Garantizaremos la seguridad en todos los establecimientos de venta de artículos de primera necesidad, estaciones de servicios y farmacias. Les recordamos nuestro servicio de telemedicina gratuito 0212-8221262 para consultas médicas por teléfono y evitar el traslados innecesarios a hospitales , ambulatorios o clínicas. También como medidas de prevención les recomendamos tomar las siguientes acciones: . -Evitar el contacto cercano con quienes tengan gripe. . -Lavar sus manos con regularidad. . -Evitar tocarse la cara. . -Limpiar y desinfectar todos los objetos y superficies.