¡ALERTA! – Problemas en el suministro de agua podría empeorar

El exvicepresidente de Hidrocapital, Norberto Bausson, alertó que los problemas en el suministro de agua podrían empeorar.

El especialista explicó a Caraota Digital que mientras no cambien los que dictan las políticas de Estado, la situación no va a mejorar. Es decir, mientras el régimen de Nicolás Maduro se mantenga en el Palacio de Miraflores no se podrían abordar todas las problemáticas que presenta el sistema en el suministro de agua.

Bausson precisó que las autoridades venezolanas han cultivado, a través de erróneas políticas públicas, en un problema estructural, no transitorio. Asimismo, recordó que la situación no es algo solamente de la capital, sino que de todo el país.

Según las cifras que brindó solamente el 10,5 % de los ciudadanos tienen un servicio “decente”, mientras que el 60 % obtenía agua dos veces por semanas. El 18 % solamente cada 15 días y el 5 % no tenía una gota de agua por las tuberías desde hace varios meses.

“Han hecho muchas cosas y siempre están pelados”

El ingeniero aseguró que se hay varias construcciones para el suministro de agua que están terminadas, pero no están siendo utilizadas. Aseveró que todo fue un negocio, porque los responsables de esas obras debían ser los que las iban a supervisar y controlar, pero “cuando esa regla de oro no se cumple, pasa esto”.

Bausson lamentó que la situación “es muy mala”, puesto que en cualquier lugar de Venezuela se ven cisternas para hacer frente a los problemas del servicio. Esto ha provocado protestas en varios sectores del país, donde los ciudadanos exigen mejoras en el abastecimiento de agua.

Esta situación se presenta en medio de la pandemia de coronavirus, que amerita estrictos protocolos sanitarios para prevenir el contagio. Sin embargo, la falta de agua impide que los venezolanos puedan cumplir estas medidas, exponiéndose a ser infectados por este virus proveniente de China.