En medio de una pandemia con cuarentena obligatoria hay una situación que hace entrar en pánico a muchos: la comida. Atrapados en una economía que ha involucionado con los años, los venezolanos forman parte de la población más vulnerable cuando de alimentos se trata. La distribución no solo se ha visto afectada por el cierre del paso entre estados, además, en gran parte del país se deben hacer largas horas de cola para adquirir gasolina.

La pregunta que todos se hacen es ¿Hasta cuándo tendremos comida? ¿Hasta cuándo podrán seguir distribuyendo los alimentos a lo largo del país? Esta parece ser una interrogante sin respuesta, pero son los mismos distribuidores quienes asoman los posibles escenarios.

Este martes apenas comienza la cuarentena en los 23 estados de Venezuela. Sin embargo, los problemas para los comerciantes comenzaron mucho antes.

Después de una larga espera para surtir el camión de combustible, Asdrúbal Montilla y sus compañeros salieron de Trujillo con destino a Caracas. En el camino se enteraron de que habían dictado la medida de seguridad para todos los estados, y tuvieron que regalar parte de su mercancía en las alcabalas para que los dejaran pasar.

Los camiones que trasladan alimentos están entre las excepciones para la cuarentena, pero el cobro de “vacunas” es una modalidad que han llevado a cabo funcionarios, y también delincuentes, durante muchos años en Venezuela. En esta oportunidad, Asdrúbal tuvo que regalar “varias manos de cambur” en algunos puntos de control policiales.

Finalmente llegó a su destino, el Mercado Mayor de Coche, sin saber cuándo podrá retornar a su hogar considerando que no lleva mercancía de regreso para regalar. Es así, que mucho menos sabe cuándo traerá mercancía a Caracas nuevamente.

A las afueras de este mercado esperaban vendedores y visitantes; la Guardia Nacional (GN) restringió el acceso al lugar. “Están cerrando más temprano. Aún no sabemos si a los que llegan de noche los van a dejar descargar la mercancía. Ya hoy cerraron, solo pasan los que ellos digan”, expresó otro distribuidor de alimentos que prefirió no ser identificado. Este, quien vende hortalizas, agregó que cumplirá la cuarentena, porque no está dispuesto a seguir arriesgándose a un posible contagio.