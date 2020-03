De Carayaca, Maiquetía, Catia la Mar y demás parroquias de Vargas, los comerciantes están solicitando una reunión urgente con autoridades de la Superintendencia Municipal de Tributos de la Alcaldía, con miras a conocer los parámetros que se consideraron para el abrupto incremento en las tarifas de aseo urbano.

La declaración la ofreció Eduardo Quintana, presidente de la Cámara de Comercio de La Guaira, quien se refirió la desproporción en los nuevos montos fijados en la reciente reforma a la Ordenanza de Tributos Municipales.

“A partir de la creación de la Gaceta Oficial N° 6510, donde se modificaron la Ley de Aduanas, el Código Orgánico Tributario y de allí para adelante todas las dependencias estadales han venido buscando cómo soportar sus gastos a través de los impuestos que generan los pocos comercios que quedan”.

A juicio de Quintana, “esto es lo más dañino que pueda estar pasando en el país. Poco a poco los comercios están dejando de ser productivos y por lo tanto se tienen que tomar medidas que palien esa distorsión para que el beneficio sea uniforme tanto para el ente recaudador como para el propio comerciante”.

Indicó que si esta situación no se normaliza “todos estaremos fuera del orden para poder cumplir con nuestras obligaciones y el ente rector no podrá tener mejores ingresos”.

De igual manera, subrayó que “los comerciantes están pidiendo en sí una reunión urgentemente a la Cámara de Comercio a fin de hacer una solicitud para mejorar estas condiciones, porque definitivamente serán muchos los comercios que cerrarán si no cambiamos la política recaudadora”.

El también presidente de Fedecámaras en Vargas añadió que por si fueran poco los montos de hasta dos millones de bolívares, cuatro millones y seis millones en facturación, el comerciante no sabe qué está pagando. “Los entes no están dando facturas. Solo se limitan a darnos el recibo que arroja el punto de venta y eso no es suficiente para conocer qué estamos cancelando”.

“No sabemos si estamos pagando en base al petro, al bolívar o al dólar. Así como hay una desproporción en el proceso inflacionario en esa misma medida los servicios que nos están prestando no sabemos cuánto es”.

Reiteró que los montos son exorbitantes y que atentan con desaparecer el sector comercial. “No solo pasa en la Alcaldía de Vargas sino en todo el país”.