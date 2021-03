El billete de Bs. 1.000.000 no se ha visto en el estado Mérida, además, los bancos limitan el retiro por taquilla a Bs. 400.000 y Bs.500.000, montos insuficientes para los ciudadanos.

De acuerdo con un sondeo realizado a un grupo de ciudadanos, el nuevo cono monetario no solventará la escasez de dinero en efectivo que, desde hace años, afecta al estado Mérida. Además consideran que los billetes antes de circular y llegar a las manos de la gente, ya están devaluados.

Maricarmen Morales asegura que la hiperinflación ya devaluó el nuevo cono monetario. "La economía venezolana es perversa y es lo que le conviene al gobierno (...) Esto nos tiene a todos en muy mala situación". Agrega que en el país no se aplican medidas de fondo para solventar la grave crisis económica.

En Venezuela no hay políticas para la recuperación económica que generen confianza en los empresarios nacionales y extranjeros, por ende no hay inversión. "Hasta que eso no se solvente no se resolverá el problema económico venezolano. Y eso pasa por la salida del gobierno chavista", apunta Morales.

Nuevos billetes sirven solo para pagar el pasaje

Solo para pagar pasajes podrán utilizarse los nuevos billetes, ya que el costo del traslado de los municipios adyacentes a la ciudad de Mérida es de Bs. 200.000. Mientras, entidades como el Banco de Venezuela limitan el retiro a Bs. 400.000, cantidad que alcanza para el pasaje de ida y vuelta, mientras que en el Mercantil los clientes pueden retirar Bs.500.000.

Baudilio Ramírez es taxista y considera necesaria la circulación de billetes para poder trabajar y así la gente tenga con que cancelar. Sin embargo, deja claro que el nuevo cono monetario es más de lo mismo y la escasez de billetes continuará, "con Bs. 400.000 se puede comprar un caramelo", dijo.

Explica incluso que para recibir transferencias bancarias de sus clientes es complicado porque siempre falla la conexión a internet o el servicio eléctrico, aunado al problema de que no disponen de un punto de venta en la organización de taxis, lo que complica más el trabajo de él y el de sus compañeros.

El señor Poliño Briceño trabaja desde hace años cuidando vehículos a las afueras del Banco de Venezuela y Centro Comercial Las Tapias, indica que actualmente recibe al día Bs. 1.000.000 en propinas, suma de dinero con la que no puede comprar ni un cartón de huevos, mientras que hace años cuando circulaban los billetes y tenían valor, compraba varios alimentos.