Arquidiócesis de Caracas enviará alimentos, ropa e insumos a Mérida +VIDEO

Luego de habilitar varios puntos para recolectar ayuda humanitaria para los afectados por las lluvias en Mérida, desde la Arquidiócesis de Caracas enviarán los insumos para atender a los más necesitados.

En la parroquia El Buen Pastor, uno de los principales centros de acopio ubicado en Chacao, comenzaron a recibir insumos.

"Para nosotros es un honor servir como puente humanitario entre Caracas y Mérida. Lo que pasó es algo de la naturaleza, lamentable. Pero acá estamos para ayudar y salir adelante", comentó José Gregorio Romero, seminarista de la Arquidiócesis de Caracas.

Asimismo, el padre Carlos Márquez, vicario episcopal de la Arquidiócesis de Caracas, comentó que la misión de la iglesia es fundamental. "Nos pusimos en marcha para ayudar a los más necesitados".

"Nuestros hermanos necesitan alimentos no perecederos y ropa. Pero la ropa tiene que estar en buen estado; por favor, no donen camisas o pantalones que no le regalarían a un familiar", dijo el vicario episcopal.

Al mismo tiempo, mencionó que la tragedia "es muy grande" y mucha gente "perdió su casa y enseres", por lo que toda la ayuda es bien recibida.

ESTADO EN EMERGENCIA

Este martes, Nicolás Maduro decretó el Estado de Emergencia en Mérida, que está atravesando una difícil situación a causa de las lluvias. Hasta los momentos, las autoridades registraron 18 fallecimientos.

Además de los muertos, decenas de personas perdieron sus hogares a causa de la crecida de los ríos y las lluvias.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASCIENDEN A 20 LOS FALLECIDOS POR LAS LLUVIAS EN MÉRIDA