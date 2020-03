Aseguradoras reconocen costos de casos positivos de Covid-19 mientras no se declare emergencia nacional

La Cámara de Aseguradoras de Venezuela publicó el pasado 13 de marzo un comunicado oficial sobre su postura frente a la declaratoria de pandemia por coronavirus a más de 150 países. Para la fecha el país solo tenía contabilizados 2 casos y hoy ya son 33 los contagios.

El sector asegurador hizo publica las condiciones de las pólizas ante la inquietud de asegurados, intermediarios, relacionados y público en general. Explica el escrito que las condiciones de pólizas de seguros en el ámbito mundial y en Venezuela excluyen las «enfermedades decretadas como epidémicas por el organismo público competente, en lo que se refiere a gastos que se hayan ocasiona luego de haber sido decretada como tales».

Al declararse una enfermedad como epidemia en un país o localidad determinado, constituye una condición de salud a cargo del Estado.

El documento señala que mientras esta declaratoria no ocurra en nuestro país continuarán atendiendo con total normalidad a todos sus asegurados en todas las líneas de seguros. «En caso que las autoridades declaren la emergencia, ls coberturas estará sujetas a términos y condiciones o exclusiones previamente establecida.

Como el resto de los sectores la Cámara Aseguradoras se une al llamado a la calma y a tomar las medidas de prevención que eviten la propagación del virus.

El Covid-19 ocasionó en ciudadanos incertidumbre y dudas sobre sus diagnóstico y tratamiento, sin embargo especialistas en salud han dado luces sobe a donde acudir en caso de presentar síntomas. Desde el despacho de salud se hace énfasis en que solo el Instituto Nacional de Higiene tiene la responsabilidad de las pruebas científicas para el descarte de esta enfermedad.

Compañías como Seguros Venezuela a través de us canales de comunicación informaron que cubrirán a sus afiliados de ser diagnosticados con coronavirus. Lo propio informó seguros Vumi «Si el asegurado se encuentra en un país donde no es elegible para recibir tratamiento patrocinado por el gobierno o donde autoridades no establecen el proceso de tratamiento para la pandemia Vumi cubrirá todos los gastos médico de acuerdo a términos y condiciones de la póliza» reza el comunicado.

Seguros Universitas por su parte recordó que su funcionamiento se rige por la providencia número FSAA-003856 de fecha 18 e noviembre de 2013 la cual establece que no cubre gastos una vez las enfermedades son decretadas catastróficas.

En caso del sistema privado de salud. Clínicas privadas han aclarado que no tienen los kits para estas pruebas, pero según resultados de una reunión con Nicolás Maduro el sector fue informado sobre las disposiciones, además de la construcción del protocolo único ya existente en el país.

Se estima que en un próximo encuentro se muestren las capacidades de diagnóstico que reúne este sector de clínicas, así como pruebas del Coronavirus, capacidades de terapia intensiva y de aislamiento para las personas afectadas o casos sospechosos que quieran ser atendidos por el sector privado.

En días pasados circuló en redes sociales el supuesto recargo en las facturas de exámenes para descarte de Covid-19. Al respecto se pronunció la Policlínica Metropolitana asegurando que el presupuesto mostrado no tenía validez, pues no se trataba de un recargo para este tipo de análisis sino de precios de un día de hospitalización de un paciente.

«Policlínica Metropolitana no genera ningún tipo de cargo al paciente por la realización del despistaje del Covid-19 a quien lo amerite, toda vez que esta es una prueba realizada y supervisada por el Ministerio de Salud a través del Instituto de Higiene Rafael Rangel».