Así aumentaron las fallas eléctricas en toda Venezuela desde el inicio de la pandemia

Imagínese por unos minutos que, para evitar la propagación de una enfermedad que puede generar severas consecuencias y que no tiene por los momentos una cura, usted es obligado a confinarse de manera indefinida en una casa que no tiene luz, agua potable ni manera de rellenar el tanque y los tobos.

Tampoco tiene gas para cocinar y por supuesto no lo salva una cocina eléctrica. Además, no hay señal telefónica, por ende no puede mantenerse informado del acontecer nacional e internacional, distraerse, ni comunicarse con su familia y amigos, a quienes no ve desde que el gobierno impuso una cuarentena.

Esta es la realidad que viven millones de venezolanos en plena pandemia por la COVID-19 y que fue reflejada en una investigación realizada por Tal Cual.

«Las fallas eléctricas han terminado de distanciar a las familias», afirma Aixa López, presidente del Comité de Afectados por Apagones.

«No tener luz es un distanciamiento. Sin luz no nos podemos comunicar bien. En el interior la gente trata de rendir la poca batería que logra cargar durante las pocas horas que tiene electricidad para casos de emergencia, y no puede ni siquiera hablar con su familia, mantener una conversación fluida, sino breve».

La experta asegura que las fallas eléctricas se han incrementado desde que el régimen decretó el estado de alarma el 13 de marzo luego de que confirmara los primeros casos de coronavirus en el país.

Entre el 13 de marzo y el 30 de abril hubo al menos 19.090 interrupciones del servicio eléctrico en todo el país, cifra que supera las 18.221 fallas que se reportaron en los 12 meses de 2017 y que representa 65,7% del total registrado en el primer cuatrimestre de 2020 de 29.053.

Las fallas totales, parciales, bajones y apagones han provocado que, en una Venezuela sin poder adquisitivo ni ahorros, y en medio de una cuarentena que ha reducido los ingresos, se dañen alimentos perecederos, como hortalizas, verduras, leche, queso, carne y pollo, así como también aparatos electrónicos y electrodomésticos.

El Comité de Afectados por Apagones contabiliza al menos 7.290 equipos dañados entre el 15 de marzo y el 20 de mayo, de los cuales 3.015 son computadoras, 2.026 aires acondicionados, 851 neveras, 532 microondas, 493 lavadoras, 241 puntos de venta, 107 ventiladores y 25 secadoras.

El occidente a oscuras

Durante los 12 primeros días de mayo, el Zulia pasó hasta 18 horas diarias sin electricidad, en promedio.

En Machiques de Perijá, un municipio ganadero de la costa occidental del lago de Maracaibo, quitan la luz dos veces al día entre siete y ochos horas, aproximadamente. Los comercios cerrados por la falta de electricidad y por la cuarentena terminan de darle el aspecto de pueblo fantasma. La población queda a oscuras y sin señal telefónica ni servicio de Internet. «Es terrible, muy dramático todo. Y el calor es infernal», dice un habitante de la zona.

La única luz que alumbra al municipio Catatumbo es la del Relámpago del Catatumbo. En la noche del 20 de mayo hubo una protesta en el pueblo luego de que los habitantes pasaran más de 30 horas sin electricidad. Los manifestantes supuestamente incendiaron el vehículo del representante de Corpoelec y director de Servicios Públicos de la Alcaldía de Catatumbo, Eduardo Sánchez, y formaron un círculo alrededor del fuego. Las llamas y algunas linternas de unos pocos teléfonos eran lo único que iluminaban a las personas. La calle y el resto del pueblo detrás de ellos estaban completamente sumidos en la penumbra.

13 personas, entre ellos 12 hombres y una mujer, fueron detenidas, informó el alcalde Wilmer Ariza.

La presidente del Comité de Afectados por Apagones denuncia que el gobierno, en vez de dar soluciones, lo que hace es reprimir y detener a las personas que protestan por las fallas en el servicio eléctrico. «Lo que exigen es tener un servicio de calidad. Las fallas afectan también otros servicios. Es injusto y nosotros lo condenamos y rechazamos».

De acuerdo con la Asociación Venezolana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos y Profesiones Afines (Aviem), las 11 plantas termoeléctricas y las cuatro hidráulicas ubicadas en Barinas, Mérida, Trujillo, Táchira, el Sur del Lago de Maracaibo en Zulia y Alto Apure apenas están suministrando 10% de la energía que requiere la región suroccidental. Además, el desarrollo hidroeléctrico de Los Andes está totalmente apagado. Esto significa que la demanda de la región depende casi enteramente del bajo Caroní, al sur de Venezuela.

Pero de los aproximadamente 10.000 megavatios de capacidad instalada del Guri, Caruachi y Macagua, solo se dispone actualmente de entre 7.000 y 8.000 megavatios, según Aviem. Por esta caída de la generación el gobierno ha aplicado fuertes racionamientos en el occidente del país.

Con información de Tal Cual