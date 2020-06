Así embistió el nuevo rector suplente del CNE contra la AN de Guaidó

Luis Fuenmayor Toro, el nuevo rector suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE) designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen, arremetió este sábado contra la Asamblea Nacional (AN).

Mediante su cuenta de Twitter (@LFuenmayorToro) aseguró que el Parlamento presidido por el presidente encargado Juan Guaidó no tiene el quórum para designar constitucionalmente al nuevo CNE; alegando que al dividirse lo perdió.

"Sólo podía hacerlo si se reunía con la AN dirigida por Luis Parra. No llegó ni siquiera a designar el Comité de Postulaciones; sólo designó a un Comité Preliminar", dijo.

Señaló que los representantes de la Sociedad Civil eran los dirigentes de los partidos Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y Un Nuevo Tiempo (UNT).

Indicó que o se designaba un nuevo CNE o se hacía las elecciones con el Poder Electoral presidido por Tibisay Lucena.

"De paso, en ese CNE sus miembros no habían cumplido el período para el cual fueron designados. Y no se puede ahora inventar que eran ilegítimos , pues con ellos se hizo la elección de 2015", añadió.

Luis Fuenmayor Toro manifestó que, si el CNE de Lucena era "ilegítimo", la AN que salió electa en 2015 tampoco era legítima.

"No puede un organismo ser legítimo para unas cosas e ilegítimo para otras similares. Aunque la lógica del clan Guaidó da para todo, como da para todo también la del gobierno", afirmó.

En ese sentido, concluyó que el nuevo CNE es para "lograr una mayor participación electoral de la gente"; por lo que los partidos minoritarios de la oposición (Soluciones, Movimiento Al Socialismo, Cambiemos, Avanzada Progresista y Esperanza por el Cambio); decidieron solicitar abrir el proceso de designación del nuevo Poder Electoral.

"Como en la AN no se podía hacer y no había tampoco voluntad para hacerlo; se pide entonces que se declare la omisión parlamentaria y que sea el TSJ quien designe, al igual que designó al de Tibisay Lucena, que fue quien dirigió las elecciones de 2015", explicó.