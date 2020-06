Así increpó Joel García al nuevo rector del CNE Rafael Simón Jiménez

El abogado venezolano Joel García increpó este viernes a Rafael Simón Jiménez, nuevo rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) designado por el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Mediante su cuenta de Twitter (@joelgarcia69) recordó cuando Jiménez dijo que "salían unos presos políticos", y que se no ser así, "no jugaba más".

"Aquel que dijo que tenía entendido que 'salían unos presos políticos' y que 'botaba tierrita y no jugaba más si el gobierno no cumplía'", indicó.

No obstante, culminó mencionando que ahora Jiménez es rector del CNE designado por el ilegítimo TSJ.

Alguien sabe sobre la existencia de Rafael Simón Jiménez, aquel que dijo que tenía entendido que "salían unos presos políticos" y que "botaba tierrita y no jugaba más si el gobierno no cumplía". Me refiero al rector del CNE designado por el TSJ.

— Joel García (@joelgarcia69) June 19, 2020