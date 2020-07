Así informó el director del Hospital del Seguro Social en San Cristóbal que resultó contagiado de covid-19

Este sábado el doctor Ramón Chávez, director del Hospital del Seguro Social "Patrocinio Peñuela Ruiz" de San Cristóbal confirmó a través de un audio que resultó ser positivo para Covid-19 después de varios días de estar padeciendo de una neumonía nosocomial.

"Es curioso este resultado que hoy estoy recibiendo porque no coinciden con cinco pruebas de IGg y IGM que durante más de 12 días me he realizado", reseñó La Prensa de Lara.

La noche de este viernes, según dijo Chávez se realizó la última prueba rápida, la cual también dio negativo.

"Este resultado no me amilana (...) seguimos en la lucha para salir adelante. Esto me da para sencillamente tener más cuidado. Los hombres que estamos en la primera línea de batalla estamos más sensibles a padecer".

Es importante resaltar que la noche del viernes, el Director del IVSS en Táchira difundió varios resultados realizados porque su diagnóstico estaba relacionado con una neumonía, sin embargo tras la llegada de la prueba PCR los resultados fueron desfavorable.