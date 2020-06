De esta forma echa por tierra las versiones del régimen acerca de que refinerías emblemáticas como Amuay y Cardón, comenzarán a funcionar en poco tiempo.

"El estado de las refinerías es tan malo, que será prácticamente imposible ponerlas en funcionamiento a corto plazo. Tardaría al menos un año", dijo Calderón, en una entrevista en La Gran Aldea.

Rechazó el aumento de la gasolina impuesto por el régimen y la venta con precios diferenciales, lo cual se prestará para la corrupción.

"Es absurdo establecer precios diferenciales en el mercado interno, porque eso es imposible de controlar. Tendrán que poner un soldado en cada metro, quienes, por cierto, son los que están haciendo negocio. Se va generar una corrupción galopante con el bachaqueo de esa gasolina", alertó.

También lamentó que Nicolás Maduro haya acudido a un régimen como el iraní para comprar gasolina. "Es lamentable que Irán, un país que tiene tantos años con sanciones, no solamente produzca gasolina sino que la exporta. En Venezuela las sanciones tienen muy poco tiempo ", dijo.

Lamentó el sufrimiento de los venezolanos que llevan horas y hasta días en una cola para surtir combustible. "Yo he estado en contacto permanente con la gente en Venezuela. Tengo un amigo que durante dos días ha pasado seis horas en cola y no ha podido echar gasolina. ¿Entonces, lo que se dijo que se trajo no es verdad?", aseveró.