¡ASÍ LO DIJO! – Crisis eléctrica tiene más de una década en Venezuela

El ingeniero eléctrico, Manuel Guevara, sentenció que la crisis eléctrica en Venezuela está presente desde hace más de una década.

El país atraviesa una grave crisis desde hace varios años, que llegó a su punto más grave con los apagones nacional del año 2019. En esa ocasión, el país se quedó a oscuras, con algunas regiones sin el servicio por varios días seguidos.

El régimen de Maduro aseguró que se trataba de un “sabotaje”, mientras que especialistas indicaron que fue la prueba de la destrucción del sistema eléctrico nacional. Precisaron que la falta de mantenimiento y la supuesta corrupción en el área eran los responsables del grave acontecimiento.

Sin embargo, Guevara aseguró que la problemática que el deterior se ha venido acumulando desde hace varios años. Precisó que en el 2010 el fallecido presidente Hugo Chávez tuvo que declarar la emergencia eléctrica y precisó que en el 2008 hubo cuatro apagones nacionales.

Por ende, el especialista sostuvo en que esta crisis se viene arrastrando y no es causada por las sanciones emitidas por Estados Unidos en contra del régimen de Nicolás Maduro. Explicó que el calor del país y los incendios forestales, sumado al crítico estado del sistema eléctrico, da un escenario más propenso a las fallas.

Guevara: “El problema no se soluciona de la noche a la mañana”

Guevara explicó que hay dos tipos de interrupciones del servicio eléctrico. Las primeras son por averías en las subestaciones, líneas de transmisión y otras partes del sistema, mientras que las otras son provocadas por el racionamiento.

Señaló que esa medida se toma cuando no hay una generación suficiente de energía para atender la demanda, por lo que se ven obligados a racionar. Lamentó que esta situación no se podrá solucionar de un día a otro y amerita la salida del régimen de Nicolás Maduro del poder en Venezuela.

Afirmó que para resolver la situación hay que hacer una gran inversión con nuevas instalaciones, mantenimiento y remplazo de equipos y líneas. Además, se necesita personal clasificado y preparado para hacer frente esta situación.

Sin embargo, con el país en una crisis económica, Guevara reconoció que no se puede esperar un “milagro”, puesto que no hay recuso. En este contexto, no se pueden corregir los problemas y “nos hace pensar que la solución no está a la vuelta de la esquina”.

Para reparar el sistema eléctrico se necesitan muchos recursos que el estado venezolano no está en capacidad de adquirir actualmente, puesto que el régimen de Maduro está aislado. Si no puede conseguir financiamiento y no cuenta con la confianza internacional, Guevara no se hace ilusiones de que se arregle el problema mientras Maduro esté en Miraflores.