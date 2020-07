¡ENORME DESAFÍO! Así reaccionaron compañeros de Darío Vivas tras anunciar su contagio por COVID-19

View this post on Instagram

Servir a nuestro pueblo en la primera línea de batalla siempre supone grandes riesgos. _ Hoy la vida hermano @dariovpsuv te plantea un enorme desafío, mis oraciones y las de mi familia te acompañan en este transito difícil que estamos seguros será plenamente superado. Que Dios te bendiga! _ VENCEREMOS!