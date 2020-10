Así reaccionaron los venezolanos a la denuncia de Polar contra la marca "Primor"

Este jueves 23 de octubre, Alimentos Polar denunció a través de un comunicado sobre la presencia de una margarina distribuida bajo la marca "Primor" que, según explican, es comercializada de manera ilegal dentro del país, además de violar la propiedad intelectual de la empresa venezolana.

Ante la noticia, la reacción de los internautas no se hizo esperar, expresando distintos puntos de vista sobre la situación.

Algunos aseguraron que la marca es igual de "deliciosa" que la margarina distribuida por Alimentos Polar, conocida como "Mavesa". Además, explicaron que, el costo del producto es más accesible, lo que permite que las familias venezolanos lo adquieran sin problemas.

Otros expresaron que la denuncia de Lorenzo Mendoza se debe a que se percató que las personas están consumiendo productos de la competencia debido a que son más económicos, por lo que afirmaron que la actitud del empresario se trata de una "pataleta".

Sin embargo, también hubo un importante número de personas, quienes expresaron su apoyo a Mendoza.

Señalaron que, de salir Empresas Polar del mercado, se perderían productos de alta calidad y tendrían que recurrir a los abastos o buhoneros adquirir alimentos con el doble o triple del precio.

La margarina "Primor" es una marca brasileña, distribuida por la empresa Bunge International Limited. Fue fundada en Holanda en 1818 y, desde su llegada, ha tenido un importante recibimiento en Brasil, convirtiéndola en la tercera mayor exportadora del país y la primera de agroindustria.

Algunas de sus marcas son: Ensalada, Soya, All Day, Cardenal, Delicia, Primor, Etti, Salsaretti y Bunge Pro, y están completamente relacionadas con la investigación científica y las costumbres del país.

Primor, llegó a Venezuela hace algunos meses y se comercializa en negocios al detal de distintos estados del país. Sin embargo, aun se desconoce cuál importador ha introducido la marca al mercado venezolano.

Es común encontrarla en abastos o comercios populares, resultando muy atractiva para los consumidores debido al bajo costo que presenta. Pero, algo que llamó la atención es que en el empaque no tiene etiquetado el registro sanitario o permiso de las autoridades venezolanos.

Si quieren que la gente no compre margarina Primor o Deli q son bien, pero bien buenas y NO HACEN NINGÚN DAÑO, envasen de nuevo la del potecito de 250g y el "cubito de margarina".

Por eso es q se venden más EN LOS BARRIOS DONDE HAY MAS GENTE.

No apelen a esto, no sean bajos! https://t.co/JoriiSWolU

— #BoicotALosEspeculadores🛢️🇻🇪🛢️ (@williechirinos) October 23, 2020