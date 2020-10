Así sobrevive un docente en Bolívar ante denigrante salario del Ministerio

Una docente en Bolívar gana más vendiendo bolsitas de "tetas de café" en polvo, que con el salario que devenga del Ministerio de Educación. En Ciudad Guayana, maestros se concentraron en la plaza Monumento, para unirse a la protesta nacional en rechazo a las precarias condiciones laborales de quienes se encargan de la importante labor de formar en educación a niños, adolescentes y jóvenes.

Elizabeth Hernández es una docente en Bolívar con 20 años de servicio.

Admitió que se mantiene el temor de muchos docentes por abandonar las aulas y salvaguardar un puesto que no les garantiza ningún beneficio.

"¿Qué les digo? Dejemos el miedo porque la vida sigue, o nos morimos de hambre o nos matan un día de estos. Debemos salir a la calle, si no reclamamos, entonces es que estamos bien. Defendamos nuestros derechos", sostuvo Hernández.

Erika Carvajal, otra de las docentes en Bolívar que se sumó a la protesta de este 5 de octubre, lamentó que el salario que devengan, entre 2 y 2.5 dólares mensuales, no les garantiza ni siquiera un desayuno digno.

"Nuestro salario no nos permite tener calidad de vida ni siquiera para nuestros familiares directos que son nuestros hijos. Cómo ayudamos a nuestros padres con nuestra quincena que no nos alcanza ni siquiera para un desayuno digno. Además, Venezuela es el único país del mundo donde los docentes tenemos que sacar de nuestro bolsillo para pagar pasaje, para asistir a la institución a buscar unos recaudos para unas supuestas clases online que no pueden darse porque no tenemos teléfono inteligente ni ganamos para comprarnos uno, ni contamos con un servicio de internet", manifestó.