Ernesto Talvi, canciller de Uruguay afirmó este viernes que sostuvo una conversación con Julio Borges, comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores del Gobierno interino.

Mediante su cuenta de Twitter (@Ernesto_Talvi) informó que uno de los temas de la conversación se refirió a la perspectiva de la Asamblea Nacional (AN) en relación a la designación del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen.

Asimismo, la reunión fue corroborada por Borges en su Twitter, y aseguró que el Gobierno del presidente encargado Juan Guaidó recibió "toda la disposición" para ayudar de Uruguay.

De acuerdo a Borges, el canciller uruguayo expresó solidaridad ante el sufrimiento de los venezolanos en medio de la pandemia por COVID-19.

Asimismo, se habló de encontrar una salida a la crisis que vive Venezuela.

De igual forma, Talvi también conversó con el canciller de Canadá, François-Philippe Champagne, sobre el tema de Venezuela; así como la cooperación regional e internacional. No obstante, no se ofreció más detalles.

Asimismo, el canciller uruguayo admitió que recibieron la llamada del canciller del régimen, Jorge Arreaza; aunque no aclaró de que se habló.

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay se rehusó a llamar "dictadura" al régimen de Nicolás Maduro; alegando que debe usar un "lenguaje respetuoso" en su calidad de canciller.

Las declaraciones de Talvi generaron tensiones internas en el Gobierno uruguayo, el cual ha ratificado en diversas ocasiones que en Venezuela "no hay democracia".

Agregó que estaba usando un "lenguaje respetuoso" porque eso correspondía a su cargo, esgrimiendo que sus opiniones personales dejaron de ser relevantes cuando se convirtió en canciller.

"Este canciller no va a decir en este rol esa palabra y lo que yo piense personalmente respecto del régimen que gobierna Venezuela dejó de ser relevante en el momento en que asumí este cargo. Basta con mirar lo que pensaba cuando no era canciller, entonces ya van a saber lo que pienso. No cambié de opinión, pero como canciller no corresponde que yo use esos términos”, aseveró Talvi.