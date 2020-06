¡ATENCIÓN! EEUU reiteró su apoyo al presidente encargado Juan Guaidó

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, reiteró este sábado que seguirán apoyando a la Asamblea Nacional (AN) y al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

"Seguiremos apoyando a la Asamblea Nacional, Presidente interino @JGuaido y el pueblo venezolano en su búsqueda por restaurar la democracia", dijo mediante su cuenta de Twitter (@SecPompeo).

.@SecPompeo: We will continue to support the National Assembly, Interim President @JGuaido, and the Venezuelan people in their quest to restore democracy. pic.twitter.com/IbLogSnCOf

— Department of State (@StateDept) June 27, 2020