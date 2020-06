El abogado Gunther Sanabria alertó que el 90 % de casos de asilo de venezolanos en Estados Unidos podría ser rechazado por las autoridades judiciales.

Sanabria precisó esa cifra porque ese sería el porcentaje de personas que tienen los documentos incompletos. Por ende, señaló que los casos que no tengan todos los requerimientos terminarán siendo rechazados por una corte judicial.

Tras esta explicación, el especialista recomendó a todos los que tengan el deseo de migrar al país norteamericano, llegar legalmente. Es decir, que busquen desde Venezuela u otro país donde estén radicados, un visado que les permita ingresar.

Para Sanabria lo mejor que puede hacer una persona que se desea radicar en Estados Unidos es contratar a un abogado. Indicó que hay una gran diferencia entre que un especialista prepare el caso, a que lo haga la misma persona o un amigo.

En estos casos, considera que es inevitable que un juez los deporte. Ratificó que tarde o temprano se tendrán que enfrentar a un juzgado y cuando se den cuenta que el caso no está correctamente preparado, procederá a expulsarlo del país.

Sanabria: No es que no tengan caso, es que no ha sido analizado