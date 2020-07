Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, aseguró este jueves que era muy probable que el COVID-19 nunca sea erradicado.

En ese sentido, el experto en enfermedades infecciosas, explicó que se podría controlar pero que nunca desaparecerá por completo.

“We will never eradicate this virus. … This is here for the rest of all humankind. This is a virus we’re never going to get rid of,” infectious disease expert @mtosterholm tells @PoppyHarlowCNN and @jimsciutto. https://t.co/bjaLuIrRUQ pic.twitter.com/j3EVDhwmeW

— CNN Newsroom (@CNNnewsroom) July 23, 2020