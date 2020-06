Nicolás Maduro anunció este miércoles que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) realiza estudios sobre el COVID-19 y que se enfocarán en crear una vacuna de este virus.

Desde una conferencia por videollamada enfatizó que el desarrollo de la vacuna y los tratamientos contra el coronavirus "deben ser la prioridad" para los países miembros del Alba-TCP.

Asimismo, indicó que a través del Alba se ha gestionado el envío de médicos cubanos a los países miembros; y que conjunto con China, procuran ofrecer los tratamientos para los infectados.

Indicó que esta propuesta nació de la visión unitaria que tiene la alianza en garantizar la vacuna, los tratamientos y test de pruebas, entre otros; por lo que instó a viabilizar y llevar a términos concretos esta propuesta.

Nicolás Maduro destacó que los países que integran el Alba se han podido mantener estables durante la pandemia por COVID-19. No obstante, señaló que la única nación realmente afectada es Santa Lucía "por haberse retirado de la alianza".

"En Santa Lucía no han podido pagar los sueldos del sector público. Si siguieran en el Alba eso no hubiera pasado porque no íbamos a dejarlos solos. Pero Donald Trump empujó al primer ministro a salirse del Alba y no le garantizó el apoyo para enfrentar la pandemia", apuntó.