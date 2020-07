El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este viernes la muerte de tres presos en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo.

Mediante su cuenta de Twitter (@oveprisiones) la ONG manifestó que al parecer, los reclusos fallecieron por desnutrición y tuberculosis.

En ese sentido, fueron ingresados a la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (Chet). También se identificó a las víctimas como Carlos Carrasco, de 31 años de edad, Julio Sánchez (39) y Miguel Sandoval (48).

No obstante, no es la primera vez que se denuncia esto. El pasado 16 de marzo la ONG afirmó que 3 hombres, que estaban presos en el Centro Penitenciario Hombre Nuevo, Hombre Libertador, en Carabobo, murieron de tuberculosis en diferentes fechas.

Uno de ellos fue Daniel Barrios, de 62 años de edad. Tenía 3 años detenido por tráfico de de estupefacientes. Hacía un año que sufrió 3 accidentes cardiovasculares por lo que su estado de salud era delicado.

Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), afirmó el pasado 18 de julio, que “todo sistema penitenciario venezolano está enfermo".

De tal forma, consideró que no se respetaban los Derechos Humanos de los privados de libertad, ni en los calabozos policiales, "ni en los centros penitenciarios del país".

También señaló que era necesario visibilizar y sensibilizar a la sociedad para que a los presos en Venezuela se les respetaran sus derechos.

Por último, indicó que en el sistema penitenciario venezolano no se respetaba "el principio de humanización", que implica el trato digno, respeto a la salud; alimentación y atención médica de los privados de libertad.

“Aquí se castiga no solo al preso, sino a sus familias. Durante estos meses de pandemia han perdido toda comunicación con sus privados de libertad, viven en la completa zozobra; pues no saben sobre su salud, no pueden llevarles alimentos, ropa, ni implementos de higiene personal”, añadió.