Los trabajadores de la prensa exigieron este lunes la libertad plena de los periodistas Mimi Arriaga y Marco Atoima; detenidos el pasado 20 de junio por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Trascendió que el tribunal 47 de control le otorgó medidas sustitutivas a Atoima y Arriaga, con arresto domiciliario, prohibición de salida del país y prohibición de divulgar en medios, discursos que "inciten al odio o falten el respeto".

Ambos fueron vinculados con el manejo de cuentas anónimas en redes sociales.

Rotundo rechazo

La periodista Reina Taylhardat celebró que sus colegas se encuentren bien y que ya no estén detenidos. No obstante, enfatizó que "no están libres".

"Es inconcebible que les apliquen todas esas medidas, cuando solo hacían su trabajo", dijo mediante su cuenta de Twitter (@taylhardatr).

De igual forma, el comunicador Oliver Fernández aseveró que el régimen le tiene miedo "a la prensa libre".

"Arresto domiciliario para los periodistas Marco Antoima y Mimi Arriaga . Cuanto miedo le tienen a la prensa libre", señaló en su Twitter (@oliverandresfz).

Asimismo, el corresponsal Fernando Tineo afirmó que Arraiga y Atoima no están libres y que era "un atropello" contra los periodistas.

"Es un atropello contra los periodistas, que se haya hecho común privarlos de libertad sin haber cometido delito. La razón fundamental es el amedrentamiento y querer censurar", añadió (@fertineo).

Robert Lobo, periodista y profesor de la Universidad Católica Santa Rosa (Ucsar), manifestó que a Mimi Arraiga y a Marco Antoima solo "les cambiaron el sitio de encierro".

"A decir verdad, los colegas Mimi Arriaga y Marco Antoima no fueron liberados, solo les cambiaron el sitio de encierro para su casa.", dijo (@Lobo21Jose).

También María G Arteaga le manifestó todo se apoyo a Arraiga y Antoima; agradeciendo que ya se encuentran en sus hogares.