¡ATENCIÓN! "Sobrina de Peralta" fue detenida por la Dgcim en el Zulia

Fabiana José Guerere Rodríguez, "sobrina de Peralta", un exdirector de Polilagunillas, fue detenida por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Ciudad Ojeda, en el Zulia.

La joven protagonizó el pasado 10 de julio un episodio con la Guardia Nacional (GN). El enfrentamiento ocurrió en la estación de servicio del sector Lagunillas, cuando funcionarios no permitían el acceso de la mujer a la estación de servicio Tropicana; situada en la avenida Intercomunal de Ciudad Ojeda..

La "sobrina de Peralta", también conocida como «Verónica», se encuentra detenida en el comando del Batallón de Apoyo Logístico José Escolástico Andrade; perteneciente a la Primera División de Infantería del Ejército Nacional, en el sector Barrio Libertad de Ciudad Ojeda.

De forma preliminar, se divulgó la mujer será presentada por el delito de ataque y ultraje al centinela tras tratar de golpear a una funcionaria y amenazara a otros dos militares, confirmó la fuente de El Pitazo.

“Tú a mí no me tienes que decir nada. ¿No sabes quién soy yo? Que Peralta se haya muerto no significa nada, porque soy familia de Peralta”, gritó la mujer mientras golpeaba a los funcionarios.