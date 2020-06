¡ATROZ! Migrantes venezolanos cayeron en la “esclavitud moderna”

El diputado Carlos Valero aseguró que hay un “grupo importante” de migrantes venezolanos que viven actualmente bajo “esclavitud moderna”.

Valero explicó a Caraota Digital que hay pruebas de que existen este tipo de mafias en Trinidad y Tobago, articuladas con organizaciones en Venezuela. Indicó que hay trata de personas entre estas dos naciones, originada por la crisis humanitaria que ha obligado a migrar a 5,2 millones de venezolanos.

Puntualizó que las embarcaciones parten desde Güiria, en el estado Sucre, después que les ofrecen trabajados en Trinidad y Tobago, sumado a que les dan dinero a sus familiares. Parten con la esperanza de un mejor futuro

Sin embargo, cuando llegan a la isla caribeña no son legalizados y les quitan sus papeles. Los hombres inician trabajar forzosos en una mina o en el campo, u obligados a trabajar en el tráfico de drogas. Muchas mujeres, por su parte, son explotadas sexualmente.

¿Cuál es el presente de los barcos desaparecidos?

Valero señaló que dos navíos que partieron de Sucre hacia Trinidad y Tobago, y otro que partió desde Falcón hacia Aruba, desaparecieron. Hasta este miércoles los familiares no reciben respuestas por parte del régimen de Nicolás Maduro.

El diputado aseveró que no se puede decir que están muertos, dado que todavía no aparecen sus cuerpos y no tienen evidencias para hacer semejante afirmación. Asimismo, el considera que cada vez toma más fuerza la hipótesis de que los ocupante de dichos botes fallecieron cuando se hundieron.

Sin embargo, Johnny Romero, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, tiene otra teoría. Él aseguró que un grupo de familiares de los pasajeros tienen pruebas de que realmente no están muertos.

“No es corazonada, tenemos pruebas y grabaciones de dos personas hablando de donde están los muchachos: están en Trinidad y Tobago”, dijo.

De esta forma el señor reconoció que creen que los naufragios fueron simulados para desaparecer a los pasajeros y llevarlos a la “esclavitud moderna”. Sentenció que es trata de personas y que su hijo está en una finca, una mina o en el tráfico de drogas.