“Aún no me acostumbro a mi situación”: Rufo Chacón tras un año sin ver

“AÚn no me acostumbro a mi situación actual, pero tengo que saberla llevar y sobresalir de aquella oscuridad en la que estoy”, expuso.

El jovenreconoció que le ha costado acostumbrarse a su pérdida de visión y a vivir sus días con unas prótesis. Igualmente, ratificó que “tiene que llevar” y que confía en que saldrá adelante, a pesar de que hay días bastante complicados.

Hace 14 meses, en medio de una protesta por falta de gas doméstico en el estado Táchira, el joven Rufo perdió la visión, después de que decenas de perdigones impactaran su rostro. Chacón fue a ayudar su hermano de catorce años, a quien estaban golpeando los funcionarios, cuando detonaron a quemarropa en su rostro.

Gracias a la Fundación Frigilux, Rufo Chacón pudo ir a España para que le adaptaran unas prótesis en su cavidad ocular. No obstante, el joven recordó al portal Táchira Noticias que son para fines estéticos y que no puede ver nada, más allá de oscuridad.

“Es con fines estéticos, no me permite ver absolutamente nada, veo pura oscuridad, y es para que me vea bien. Esta tiene algo en especial ya que se puede mover y el músculo está siempre activo y no se pone perezoso. Si en un futuro hay una operación para un trasplante de ojo, doto para aquella operación ya que el musculo está vivo”, explicó.

Asimismo, subrayó que tiene un dispositivo que le ayuda, dado que reconoce a las personas y le informa quién está cerca, sin precisar la distancia. Además, le permite saber la hora, identificar colores y leer. “Me ayuda a desenvolverme, pero limitado”, reconoció.

¿Qué será del futuro de Rufo Chacón?

El joven afirmó que la cuarentena ha sido “fea”, producto de los cortes del servicio eléctrico y la crisis que vive el país. No obstante, se ha centrado en hacer ejercicio y a ensayar sus canciones, dado que ser músico es su sueño.

“Mi deseo es ser un gran cantante. Ya compuse mi primera canción. Me imagino que con el favor de Dios me va a ir bien. Si llego a ser un gran músico quisiera crear una fundación para abuelos y niños que tenga cáncer, ya que son personas que el Estado no apoya”, agregó.

Para lograr cumplir sus sueños debe seguir su tratamiento permanente, pero la escasez de medicamentos se lo ha impedido. Incluso, corre riesgo de sufrir una infección si no logra hacer las limpiezas pertinentes de la herida y la prótesis.

Igualmente, necesita que le cambien sus prótesis, puesto que su cavidad ocular se ha ensanchado; el joven está creciendo y se les han comenzado a salir. “Estamos esperando para ver quién nos apoya para ir a España y le hagan sus prótesis que quedarían ajustadas hasta que vuelva a ver”, explicó su mamá, Adriana Parada.

A pesar de la grave crisis que vive Venezuela, Rufo se mantiene positivo y asegura que los venezolanos podrán superarlo. “Si va a cambiar, después de la tormenta viene la calma. Sé que esto va a pasar. Esta dura la cosa, pero de ahí vamos a salir”, concluyó.