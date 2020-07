El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) extendió este lunes las restricciones a los viajes aéreos en Venezuela por el COVID-19. No obstante, eso no ha impedido que aviones privados aterricen en el aeropuerto de Maiquetía procedentes de República Dominicana.

El régimen de Nicolás Maduro, mediante el Inac, extendió la restricción de operaciones aéreas en el país por un plazo de 30 días más, excepto vuelos humanitario y de carga por el coronavirus.

Esta medida se comenzó a llevar a cabo desde el domingo 12 de julio, y se cumplirá hasta el próximo miércoles 12 de agosto.

La información la reportó la cuenta de Twitter (@ConflictsW), la cual realizó un monitoreo de las diversas idas y vueltas de estas aeronaves este fin de semana.

La cuenta indicó que el jet privado YV3182 Cessna Citation voló desde Caracas a Puerto Plata, República Dominicana, el pasado domingo 12 de julio.

Agregó que otros dos aviones privados más saliendo de Caracas; el YV3490, sin información conocida, y YV3019, cuyo último viaje al extranjero fue a Jamaica y regresó a Venezuela el 30 de junio.

Today, INAC extended the restrictions on air travel in Venezuela. All aircraft arrivals except cargo and humanitarian flights are banned due to Coronavirus, but that doesn’t stop these private jets landing back in Venezuela from the Dominican Republic. #Venezuela https://t.co/n3NJtuzm9n pic.twitter.com/XHuUI6syM3

— CNW (@ConflictsW) July 13, 2020