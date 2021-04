Baltazar Porras, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, denunció un mercado negro de vacunas contra el coronavirus en Venezuela. El cardenal precisó el caso de Caracas, en donde ha escuchado de personas que han pagado por inmunizarse, a pesar que el control de todas las dosis está en manos del Estado venezolano.

"Uno oye, sobre todo aquí en Caracas, como hay un mercado negro de vacunas. Gente que se ha vacunado pagando, no sé, en algún sitio privado será. No sé de qué forma. Todo esto requiere una revisión global", dijo Porras en una entrevista con el periodista Nelson Bocaranda.

El arzobispo aseguró que no se puede dejar que el dinero defina quiénes se van a vacunar; algunas personas pueden ser dejadas de lado en un proceso con esas características. Por ende, destacando las posibles dificultades de adquirir las dosis para las personas de bajos recursos, Porras subrayó que se debe buscar una "inmunidad de rebaño".

"Esto no basta con que un grupito se vacune y el otro no. Hay que pensar en todos los que están al margen de las cosas, en los pueblos, en la frontera, en las ciudades, en los barrios, que también requieren ser atendidos. Recibir las dosis para que se pueda dar la inmunidad de rebaño de la que hablan los especialistas", analizó.

Porras insta a dar vacunas a los más vulnerables

El gobierno chavista ha dado, supuestamente, prioridad a los miembros del sector salud, maestros, funcionarios, autoridades y miembros de "cuadrillas casa por casa". Sin embargo, Porras lamentó que no hay claridad en el proceso de vacunación y que se debe dar prioridad a quienes son más vulnerables de contagiarse: los trabajadores sanitarios.

"Los que tienen que estar en el centro de vacunación son los más débiles y vulnerables como médicos y enfermeros, pero no hay claridad en esto y tampoco una información suficiente para que la gente tenga confianza en vacunarse", señaló.

Venezuela atraviesa la segunda ola de coronavirus y registró en la noche del miércoles un nuevo récord de contagios: 1.338 positivos. En ese sentido, mientras que el país roza los 160.000 infectados confirmados, Porras analizó que no hay información veraz sobre la situación de la pandemia, algo que genera desconfianza en la ciudadanía.

"La situación de la pandemia nos tiene desorientados. No solo a la población, sino también a quienes tienen responsabilidades sociales y políticas. No se sabe con exactitud qué hacer. Yo creo que la falta de confianza y credibilidad porque no existe una información veraz genera una incertidumbre que no es nada buena", señaló Porras.