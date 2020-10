"Basta de mirar hacia otro lado": el reclamo de Delsa Solórzano a Bachelet tras detención de Roland Carreño

"¿Cuántos hechos más como estos hacen falta para q los representantes de Michele Bachelet en Venezuela se pronuncien?", se preguntó la legisladora opositora.

La diputada Delsa Solorzano lamentó la desaparición forzosa del periodista Ronald Carreño e interpeló a la diplomática Michelle Bachelet a pronunciarse al respecto.

La líder de Encuentro Ciudadano advirtió a los defensores de derechos humanos que su oportuna respuesta puede salvar vidas. "No se puede guardar silencio frente a los atropellos y violaciones a los DDHH".

"A esta hora 1:37 am Roland Carreño, Elias Rodríguez y Jefferson Santos no han sido vistos por sus abogados y familiares y nadie les ha dado información oficial, por lo que no podemos afirmar que no existe desaparición forzada", enfatizó Delsa Solórzano.