El dirigente de Esperanza para el Cambio, Javier Bertucci, manifestó su disposición de participar en las venideras elecciones legislativas.

“Si queremos defender una democracia, debemos hacerlo con votos", enfatizó.

El político recordó que la oposición venezolana ganó la elección parlamentaria de 2015 con un poder Electoral designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). "Se obtuvo la mayoría opositora en la AN porque la gente salió a votar".

“Necesitamos regresar a la esperanza. Un país que deja de lucha se hunde y se entrega a las circunstancias. Necesitamos que una clase política salga en frente”, aseveró en entrevista concedida a Globovisión.

Además, desacreditó la posibilidad de extender la vigencia de la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó más allá del 5 de enero de 2021.

“He oído que quieren perpetrarse como AN (...) Aquí no van a existir dos Asambleas, no pueden ser reconocidas dos AN. Vamos a ver qué dice el pueblo el 6 o el 13 (de diciembre) en las elecciones parlamentarias", puntualizó.