Diosdado Cabello señaló la noche de este miércoles en su programa Con el mazo dando que se está tratando de sembrar desinformación y matrices de opinión contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y sus acciones frente a grupos armados de Colombia en territorio venezolano.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) acusó de "palangristas" y "mercenarios de la comunicación" a periodistas que se movilizaron hasta el estado Apure para darle cobertura al conflicto armado.

"Vienen los mercenarios que defienden lo que hacen los grupos terroristas colombianos, los grupos armados por Colombia y promovidos por el gobierno colombiano, y los aplauden y están esperando que asesinen venezolanos para ellos hacer fiesta", denunció el también jefe de la fracción parlamentaria del Gran Polo Patriótico en la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020.

Cabello dijo que esos no son "periodistas de verdad". Advirtió que eso no quiere decir que los periodistas no tengan posición política, pero que no deben atentar contra la verdad.

Finalizó preguntando que a quiénes creen que hubiesen culpado si los bombas que explotaron hiriendo y matando a militares venezolanos pasaba donde estaban los periodistas.