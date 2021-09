Cabello le respondió a Duque: "Primero se va él de Colombia, que Nicolás de Venezuela"

El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, le respondió al presidente de Colombia Iván Duque, después que el mandatario opinó sobre el proceso de negociación entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición representada por Juan Guaidó y Henrique Capriles.

"Duque es un asomado. A Duque nadie lo está invitando. Lo que yo le pudo garantizar a Duque es que primero se va él de Colombia, qur Nicolás de Venezuela" expresó en rueda de prensa.

Además, agregó que quiere "venir a meter sus narices donde no lo han invitado. No tiene vela en este entierro, no tiene nada que decir que arregle sus 19 días protestas".

Además agregó que "primero se va él de Colombia, que Nicolás Maduro de Venezuela".

DIOSDADO CABELLO LE RESPONDIÓ A DUQUE: ¿QUÉ DIJO EL MANDATARIO COLOMBIANO?

EDuque, señaló este martes 7 de septiembre que el retorno de la democracia a Venezuela es fundamental y "cualquier acuerdo que consolide la dictadura será una tragedia continental que solo fomentará el éxodo y la miseria".

En este sentido, sostuvo en medio de este proceso "es importante tener claro el camino para el bienestar del pueblo hermano", dijo a través de su cuenta en Twitter.

"El fin de la dictadura a través de una elección presidencial lo antes posible, democrática y con observancia internacional", dijo.

SOBRE LAS ELECCIONES

También, al ser consultado sobre las expectativas del chavismo respecto a la oposición, de cara a las elecciones regionales y municipales del próximo 21 de noviembre, consideró que esperan que "canten fraude".

"Eso es lo que yo espero en realidad, que el 21 cuando gane la Revolución Bolivariana canten fraude. Esa es la oposición que tenemos, no tenemos una oposición democrática, hay un sector de ellos que quiere transitar por las vías democráticas y las presiones no lo dejan", afirmó.