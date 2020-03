Cabello reveló video sobre lo que calificó falso atentado a Guaidó: contrataron a «El Caracas» para sembrar miedo

El segundo del chavismo, Diosdado Cabello, reiteró en su programa Con el mazo dando que lo señalado por Juan Guaido que le sucedió en Barquisimeto es un «falso atentado», una farsa, un fake news más de la oposición para ver si levanta la popularidad.

En este sentido, reveló un video donde un sujeto conocido bajo el alias de «El Caracas», a quien acusan de ser el autor del atentado a Guaidó donde resultaron algunos heridos en la capital larense, dice que lo contrataron.

Cabello dice que es muy raro lo de «un tipo con una pistola, que todos ven, pero nadie hace nada», al cual acusan de ser miembro de un colectivo de motorizados armados de la zona.

Manifestó que el mismo, de nombre Clímaco Medina, es un sujeto con antecedente judiciales apodado «El Caracas», que contrató la oposición para montar su escenita, el cual fue capturado este martes por el Sebin en Lara y lo cantó todito.

«Me dijeron que si me quería ganar un dinero, porque mañana viene Guaidó y andan buscando un motorizado para hacer un trabajo (…) yo le dije que sí (…) El siguiente día me vestí todo de negro y subí para La Paz, a la Gallera. Me dijeron que tenía que asustar a la gente (..) Sacó un revólver, me lo dio y me dijo que tenía que apuntar a la gente, amedrentarla, y apuntar a Guaidó (…) sacó 200 dólares y me lo dio, y dijo que cuando terminara el trabajo me iba a dar 200 más».

El presidente de la espuria Asamblea Nacional Constituyente y segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) también aseguró que es falso que en el lugar hubiera más motorizados. «Es falso que hirieran a un señor en el estómago y que hubiera más de 12 motorizados en el sitio», y preguntó: «¿por qué no hay grabaciones de eso?». Calificó a Guaidó de ser un malandro que lo que quiere es levantar los números, porque anda por los suelos.

También señaló como falsa la llamada que el líder opositor hizo a un menor de edad herido en el sitio, cuestión que desmintió hasta el mismo padre del niño.

No se coman la luz

Acusó a militantes Voluntad Popular a la prensa de Guaidó de ser los artífices de los fake news, advirtiéndoles que pueden quedar muy mal parados por sus mentiras.

Adelantó que por ahí están organizando otros laboratorios para el 10 de marzo, peo que el chavismo está preparado. «No digan que no se los dije», aseveró, amenazándolos que «no se coman la luz».