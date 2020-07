Los cuerpos de dos personas, que presuntamente murieron por COVID-19, estaban abandonados en un pasillo cercano a la emergencia del Hospital Central de San Cristóbal, en el estado Táchira.

Envueltos en una bolsa plástica, uno en una camilla y otro en el piso, ambos cadáveres fueron dejados en ese pasillo en horas de la noche del pasado jueves por el personal médico del centro de salud.

De acuerdo a la Prensa del Táchira, los familiares rechazaron la falta de medidas de seguridad para el manejo de los cadáveres sospechosos de tener COVID-19.

¡ IMPACTANTE ! 💥 Cadáveres de presuntos infectados por COVID-19🦠 fueron abandonados a las afueras del Hospital Central de San Cristóbal😩🇻🇪 (➕Info)👉 https://t.co/Dwv5nnxDi9 pic.twitter.com/CEzkvLpIjT — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) July 12, 2020

Por su parte, el director del Hospital Central de San Cristóbal, Leonardo Contreras confirmó que los dos cadáveres eran de personas que murieron dentro de la sala de aislamiento.

El pasado 9 de julio, las enfermeras del área de aislamiento denunciaron que las personas fallecieron. También que las tenían aún en la sala sin ningún protocolo de seguridad biosanitario para ser trasladados a la morgue del hospital.

No obstante, Contreras indicó que los resultados de una prueba PCR, de uno de los cadáveres, no había llegado aún, por lo cual no precisó si eran positivos para esta enfermedad.

"Los únicos casos que tengo conocimiento son los que se han hablado. Los demás que están en aislamiento se manejan como sospechosos estén vivos o muertos", expresó.

Hospital Central de San Cristóbal

“Ha habido algunas dificultades con el manejo de los cadáveres covid-19, declaró este viernes el doctor Leonardo Contreras.

En ese sentido, Contreras explicó que "a veces los familiares no aparecen" y que duran tiempo por el manejo funerario. Es decir, admitió que hay situaciones difíciles, pero pidió comprensión sobre el manejo de los cadáveres positivos por COVID-19; "es bastante complejo desde todo punto de vista".

Sin embargo, precisó que ya se ha venido solventando las situaciones con respecto a este tipo de circunstancia.