Caos en jornada de cedulación para menores de edad: estas son las denuncias de usuarios este #25Ene

Varios usuarios han denunciado este lunes, 25 de enero, que en la sede principal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en La Vela de Coro, estado Falcón, los niños se encuentran esperando bajo un fuerte sol, debido a las evidentes fallas de organización en la jornada especial de cedulación.

En este sentido, los presentes afirmaron que los infantes deben de pasar al recinto solos, sin ninguna representación adulta, debido a que los funcionarios les prohibieron el ingreso porque, según, "ellos son los que alborotan todo".

"Vengo a verificar los datos de mi hijo que no aparece en el sistema, desde el 2018 estoy verificando y me mandaban a venir cada viernes... Mis dos hijos tienen su cédula pero no aparecen, o sea, están indocumentados", señaló una madre.

De igual manera, otra madre denunció que su hijo ingresó a la sede del Saime a las 8:00 a.m. y para las 10:45 a.m, no había salido.

"Vengo a verificar los datos de mi hijo que no aparece en el sistema, desde el 2018 estoy verificando y me mandaban a venir cada viernes... Mis dos hijos tiene su cédula pero no aparecen, o sea, están indocumentados", denuncia una representante del sector La Cañada de Coro. pic.twitter.com/5TcxgibHJX — Jhonattam Petit - Periodista (@soypetitygarcia) January 25, 2021

"Hicimos la cola en la playa, cómo nos vamos para Coro a las 10:30 pm", denuncia Navarro María, representante de 1 niño que ingresó a la sede del #Saime a las 8am y aún no ha salido (10:45 AM). pic.twitter.com/AWXIszogCY — Jhonattam Petit - Periodista (@soypetitygarcia) January 25, 2021

Situación en el resto del país

En la sede del Saime ubicada en San Antonio del Táchira, usuarios reportaron un gran número de personas, quienes debieron pasar la noche en la cola, para ser atendidos a primera hora de este lunes.

En las imágenes compartidas en redes sociales, se puede apreciar que las personas no respetan los protocolos de bioseguridad impuestos por la pandemia del coronavirus como, por ejemplo; el uso de tapabocas y el distanciamiento social.

#25Ene #Cedulación #Táchira

Así amanece los alrededores del centro Cívico en San Antonio, ante el inicio de la jornada de Cedulación por primera vez para niños y niñas en el SAIME. Muchas personas llegaron desde la noche pic.twitter.com/CWZt0GACqa - @Diariocalle1 — Reporte Ya (@ReporteYa) January 25, 2021

Una situación similar se vive en el Saime de La Urbina, en Caracas, donde los niños deben esperar a las afueras de las instalaciones, mientras que las personas alrededor no cumplen con las medidas de distanciamiento social.

#25Ene En esta semana de flexibilización, así está la fila en el Saime de La Urbina para cedulación. Hay ciudadanos desde ayer en la tarde y no tienen certeza de ser atendidos por la cantidad de personas. 9:54 am pic.twitter.com/WOMIGp82iG — Neidy Freytes Urbaez (@NeidyFreytesUrb) January 25, 2021

De igual manera, se conoció que el Saime del Ipsfa, en Los Próceres, no está trabajando este lunes debido a fallas del sistema. Sin embargo, la usuaria @irisdelacruzmel señaló que se encuentran atendiendo para la entrega de pasaportes.

En Maracaibo, estado Zulia, los ciudadanos también esperan fuera de las oficinas de la sede ubicada en Valle Frío.

En el municipio Valera, los representantes denunciaron que el proceso es lento y denunciaron que sus hijos tienen hasta seis horas de espera.

Los usuarios afirmaron que se encuentran desde las 3:00 a.m. pero los trabajadores comenzaron a organizar la cola a las 5:00 a.m. Sin embargo, a las 10:30 a.m., fue cuando ingresaron a 400 niños para la cedulación.

De acuerdo a los trabajadores del organismo, el retraso se debe a las fallas del sistema y a la nueva implementación del registro decadactilar.

De igual manera, se conoció que sólo a un pequeño grupo de los presentes les fue entregado el documento de identificación, el resto deberá retirarlo entre el jueves y el viernes.