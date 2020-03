Caos en Táchira: no hay gasolina y conductores llevan días en colas

La mesa de combustible en la región informó que de 30 gandolas que estaban llegando a la semana, llegarían solo 8, la situación mantiene en emergencia a los habitantes.

La mayoría de los conductores tienen toda la semana en filas interminables esperando el despacho, las estaciones permanecen cerradas y a la espera de las gandolas.

No se conoce los motivos de esta nueva reducción que sin duda ha generado más caos del ya existente.

Ni en el mercado negro se consigue combustible, muchos ya optaron por parar sus vehículos.

«Estoy haciendo cola desde el martes a la 1 p.m. en vista de la crisis, dicen que llega y no llega, esto está muy complicado», destaco Brayan Sayago.

Aquí comen, duermen y se turnan para ir a bañarse o a realizar sus necesidades, esta es la lamentable rutina del tachirense.

«Estamos cansados, la pérdida de tolerancia, agotados y bueno parte de lo que nos toca vivir en Venezuela», añadió Sayago.

Las calles parecen enormes estacionamientos, la desesperación se ha apoderado de los habitantes de esta entidad, pues aquí sufrimos un maltrato constante con el mal funcionamiento de los servicios públicos.

«Se nos escapa de las manos, no tenemos como defendernos, salimos hablamos pero no pasa nada», indicó José Peñuela quien vive fuera de San Cristóbal y está cansado de tanta humillación.

Dijo que con todo esto los ciudadanos abandonan el hogar, el trabajo y no hay ningún tipo se paz.

«Duermo en el vehículo, frente a un basurero, dos noches y dos días fuera de mi casa», exclamó Peñuela.

Sostienen que el Táchira siempre es sometido y sacrificado, pues la gasolina se la llevan para Caracas para dar la sensación de que en el país no pasa nada.