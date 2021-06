Capriles negó tener intenciones de lanzarse como candidato en las elecciones de noviembre

El exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, aseguró que no tiene aspiraciones de postularse a las elecciones del próximo 21 de noviembre, en donde se elegirán los gobernadores y alcaldes del país.

El opositor aseguró, durante una entrevista con Bloomberg, que no tiene intenciones de inscribir su nombre como candidato y recordó que sigue inhabilitado.

«Quizá la gente puede pensar que yo estoy en campaña, pero no tengo ninguna aspiración para la elección que va a ser en noviembre. Tampoco puedo porque estoy inhabilitado. Yo ya fui gobernador, y fui reelecto; de hecho, nunca perdí una elección en el estado Miranda, que es el segundo más grande de Venezuela. Pero desde el punto de vista político, el más importante del país», dijo.

Asimismo, Capriles resaltó que considera que existe la oportunidad de un proceso electoral con garantías en el futuro venezolano.

A su juicio, la oposición deberá actuar en ese momento, y aprovecharlo, puesto que "quedarse de brazos cruzados no sirve, no genera cambio".

«Las elecciones no necesariamente tienen que ser en el 2024, si efectivamente van a ser ahorita en noviembre de este año, estoy a favor de recuperar el voto, la vía electoral, de luchar por las condiciones mínimas de poder participar en ese proceso, creo que es posible la participación internacional. Todos los cambios que ha habido en América Latina en estos últimos tiempos han sido a través de una elección. Quedarse de brazos cruzados ya nos hemos dado cuenta de que no sirve, no genera cambio, esa fue una estrategia que tuvimos, no logró los resultados. Seguir en lo mismo sería sencillamente suicida», indicó Capriles.