Capturaron en vídeo el contrabando de combustible del buque «Negra Hipólita» en Falcón

Este domingo desde un avión Da-42 MPP se grabó el momento en el que el buque «Negra Hipólita», perteneciente a Pdvsa, realizaba un contrabando de combustible.

La venta ilegal es de alrededor de 126 mil barriles de crudo en Falcón y el principal responsable es Oswaldo Vargas, presidente de PDV Marina, según lo denunció el ministro de Interior del régimen, Néstor Reverol.

“Este no es simplemente un acto de desvío de combustible, también es un acto de traición a la patria (…) porque el pueblo esta haciendo colas (filas) en las estaciones de servicio por el combustible por las sanciones del imperio estadounidense”, dijo Reverol en VTV.

Además de Vargas, fue aprehendido su asistente, seis miembros del servicio de despacho del Centro de Refinación Paraguaná, en el extremo noroeste del país, y 30 tripulantes del buque tanque “Negra Hipólita“, de la flota de PDV Marina.

Footage of the oil products tanker the Negra Hipólita conducting a ship to ship transfer (fuel smuggling) off the coast of Falcon state. Oswaldo Vargas the president of PDV Marina who oversaw the smuggling was arrested by DGCIM on Friday #Venezuela pic.twitter.com/zb2C2Z4JMI

— CNW (@ConflictsW) March 7, 2020