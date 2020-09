La situación ya es insostenible para los carabobeños. Con cortes eléctricos cada vez más frecuentes y prolongados, escasez de gasolina, gas y agua, decidieron salir a las calles a reclamar sus derechos.

.

No se trata de protestas planificadas ni convocadas por ningún partido político, sino de manifestaciones espontáneas y movidas por la precariedad. Tal como sucedió la noche del lunes 28 de septiembre, cuando habitantes de diferentes sectores de Puerto Cabello exigieron molestos el restablecimiento del servicio eléctrico que ya contaba más de 10 horas interrumpidos.

Es una situación ya repetitiva y que se traduce en alrededor de 30 apagones a la semana los que enfrentan los vecinos de ese municipio de la costa carabobeña, de acuerdo a la diputada de la Asamblea Nacional (AN), Deyalitza Aray.

El problema en la jurisdicción obedece a la conexión provisional que se hizo hace dos años en la línea 115 Valle Seco - Planta Centro, responsable del servicio en 70% de Puerto Cabello, tras la caída de una torre eléctrica, en septiembre de 2018, que nunca fue repuesta ni reparada.

Esa conexión no soporta toda la carga y colapsa constantemente. “Vemos cómo en diferentes sectores como La Belisa, Rancho Grande, Tejerías, La Sorpresa, Borburata y el Casco Histórico que es donde está toda el área económica del municipio se ve afectada por estos cortes que se vuelven cotidianos, desesperantes, ya no se aguantan y lleva a que la población salga a protestar su malestar porque no podemos seguir tolerando que esto no tengo ninguna explicación y ni siquiera se oficia o alerta sobre los racionamientos, sino que los hacen a diestra y siniestra sin anticipación”.

Aray insistió en que todo esto es consecuencia de del desastre que se vive en el país por la destrucción del sistema eléctrico nacional, por falta de mantenimiento e inversión.

Pero los cortes ahora vienen acompañados de frecuentes fluctuaciones de tensión que ocasionan el daño de electrodomésticos. Además, la diputada expresó su preocupación porque se desconoce si existen las condiciones adecuadas en los hospitales del municipio para soportar esta situación. “No sabemos si se pueden mantener las distintas áreas que requieren electricidad para garantizar la salud de todos”.

Sur de Valencia

Los motivos sobran para protestar en el sur de Valencia. Vecinos de las parroquias Santa Rosa, Miguel Peña y Rafael Urdaneta lo hicieron para reclamar la falta de servicios básicos.

En Flor Amarillo, desde muy temprano este martes, un grupo de conductores obstaculizaron la vía principal con dirección hacia el municipio Carlos Arvelo, porque ya tienen 15 días en la cola de la estación de servicio del lugar y no han podido surtir sus vehículos.

Aseguraron que los funcionarios de la Guardia Nacional que operan en el sitio benefician a quienes pagan una suma en dólares para dejarlos abastecer sus carros, perjudicando así a la gran mayoría.

Mientras que en la Plaza Santa Rosa se concentraron varios carabobeños para exigir que se normalice la prestación de los servicios de agua, gas y electricidad. “Vivo en zona sur, protesto por incomodidad que tenemos por el transporte, no hay, comida de marcianos es lo que nos viene, arepas astrales, arroz pico, pasta mala”, expresó molesta María García.

Yaneth Nieves aseguró que se trató de de una protesta pacífica solicitando servicios públicos que están deteriorados. “Valencia está destruida, no tenemos gas ni energía eléctrica. Y Blas González, vecino de Fundación Mendoza, fue más contundente: Nos falta agua, gas, luz, gasolina, tenemos muchas variaciones de voltajes. Maduro, no has sabido gobernar, no has sabido administrar este país que te quedó grande. Sal del gobierno”.

Norte de Valencia

Al norte de Valencia y Nagunagua la situación no es más privilegiada. Desde las 10:00 pm del lunes 28 de septiembre se mantienen sin electricidad varias urbanizaciones, como consecuencia de la explosión del transformador principal de distribución en la subestación Guaparo Norte.

Esto provocó la interrupción del servicio en zonas como Mañongo, Tazajal, La Entrada, La Granja y El Trigal Norte y Centro, comunidades que tienen más de siete meses sin gas y que no han podido cocinar en sus hornillas eléctricas, ni salir a comprar lo necesario por la lluvia que cae sobre la ciudad por falta de gasolina.