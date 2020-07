Caracas colapsó con las fuertes lluvias de este 21Jul (+Video)

Este martes las lluvias dejaron inundada a Caracas, lo que puso a prueba al sistema de drenaje y alcantarillado de la capital, debido a que la ciudad, prácticamente, se llenó de agua a causa de las precipitaciones.

Celia Herrera, ingeniera, comentó en exclusiva a Caraota Digital que el sistema de alcantarillado y de drenajes no está funcionando adecuadamente.

"Venezuela está en época de lluvias. Ahora por supuesto no está funcionando (el sistema de drenaje). Cuando eso funciona, las personas ni cuenta se dan, porque cuando llueve no se nota en las autopistas y calles", asegura Herrera.

Mejor que limpiar es no ensuciar para que las alcantarillas no se tapen con las lluvias

Además, Herrera aseguró que no es únicamente labor del Estado mantener las vías. Señala que la ciudadanía también debe poner de su parte, al no ensuciar las vías. "Si no ensucian las vías, las alcantarillas no se tapan cuando caen las lluvias. Esto debe ser un trabajo en conjunto".

"Las autoridades también deben poner de su parte y hacer el mantenimiento adecuado. Les corresponde ser más insistente con el cuidado del sistema de alcantarillas. Deben garantizar que funcione", insta Herrera.

"Hay cosas que no funcionan bien. La limpieza de las vías es muy importante. Los desechos tapan las alcantarillas. Eso afecta el sistema de drenaje. Por otra parte, estamos en un país tropical. Las hojas de los árboles caen a las vías y si no hay una rutina de barrido, nuevamente, producto del arrastre, caen en los drenajes", lamenta Celia Herrera, quien recuerda la importancia de la higiene vial no solo en Caracas, en todo el país.

Por último, Herrera le hace un llamado a las autoridades venezolanas para que las vías no vuelvan a colapsar en las próximas lluvias, tomando en cuenta que el país atraviesa por una época de precipitaciones.