Desde hace varias semanas, se agravó la distribución de gasoil en las estaciones de servicio en Caracas, lo que pone en jaque a los transportistas de alimentos, quienes cada tres días deben viajar al interior a buscar la comida que surte a los mercados de la capital.

No importa si es de día o de noche; los camioneros tienen que hacer interminables filas en las estaciones de servicio de Caracas para poder surtir gasoil. Pedro Torrealba, quien transporta alimentos, reitera que los funcionarios de la Guardia Nacional (GN) maltratan a los choferes porque no hay combustible.

Además, les racionan el gasoil a una cantidad insuficiente para poder hacer los viajes. «Quieren darnos 200 litros, pero con estos motores, que son tan grandes, eso es insuficiente. Así es imposible», dijo ante las cámaras de Caraota Digital.

Por la misma situación pasa Jimmy Borrero, quien tiene varios días intentando surtir su camión de gasoil. Se gana la vida transportando material de ferretería, que busca en el interior del país. Cataloga que la situación es caótica y no entiende cómo el país con las reservas más grandes de crudo tiene problemas de combustible.

«Dicen que tenemos las reservas (de petróleo) más grandes, pero no hay combustible. Yo transporto ferretería y no me permiten surtir porque supuestamente no soy un sector de prioridad», señaló.

Sin embargo, el transporte de alimentos, uno de los sectores de prioridad para el surtimiento, también tienen dificultades.

César Torres, quien llevaba dos horas en la cola de la estación de servicio de Coche, en Caracas, lamentó que muchos camioneros tienen que dejar de viajar por esta situación.

«Si transportan comida tienen el riesgo de quedarse varados o que se les dañe en una cola como esta. Es una situación verdaderamente caótica», indicó.

Crisis generalizada

La situación con el combustible no solamente causa problemas en Caracas. El interior del país también se ve afectada por esta situación. A pesar de los intentos del chavismo de reactivar el sector, todos los intentos han sido infructuosos.

La Cámara de Transportistas del Centro (Catracentro), con sede en Carabobo, advirtió sobre los riesgos que representa la escasez de gasoil, que es sumamente necesario para transportar alimentos.

«Tenemos un amplio registro negativo para nuestras empresas, con fallas de distribución, incrementos de costos y tiempos de operación que representan una crisis severa en nuestras operaciones», indicó el comunicado.

Hasta los momentos, las autoridades venezolanas no han resuelto la escasez de gasoil; tampoco ofrecido medidas para mitigar la crisis, que mantiene a los camioneros en alerta, ya que sin el combustible no pueden trabajar.