Nicolás Maduro afirmó este sábado que entre el mes de marzo y abril se van a instalar unas nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE). En tal sentido, dijo que la Asamblea Nacional electa en el proceso del pasado 6 de diciembre debe designar a los miembros del Poder Electoral.

Maduro se pronunció en una alocución desde el Palacio de Miraflores, en donde actualizó sobre los procesos electorales que se deben realizar este año. El dirigente chavista apuntó que unas nuevas autoridades del CNE serán las encargadas de convocar a los comicios regionales y municipales.

“Este año la AN comenzó los trámites para decidir con los dos tercios un nuevo CNE, entre el mes de marzo y abril tendremos nuevo CNE por los próximos siete años, equilibrado, transparente”, apuntó.

Cabe destacar que el Tribunal Supremo de Justicia designó las autoridades electorales en el 2020, las cuales convocaron a las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre. Sin embargo, Maduro subrayó que será la nueva Asamblea Nacional designada en los citados comicios elegirá a unos nuevos miembros del CNE, los cuales ejercerán durante siete años.

Maduro afirma que hay una propuesta para “mega elecciones”

Posteriormente, Maduro afirmó que la “oposición” le propone realizar una “mega elección” para definir a los alcaldes y gobernadores en un solo proceso. Asimismo, reconoció que la idea “no le gusta”, pero la decisión final queda en manos de la Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre y el CNE que se designará en el primer semestre del año.

“La oposición está proponiendo que hagamos elecciones conjuntas de gobernadores y alcaldías. A mí no me gusta mucho la idea. La ley no lo permite, porque dice que en un acto debe elegir la autoridades regional y en otro el alcalde. Pero está en debate. No me toca a mí decidir, ni opinar.”, dijo Maduro.

Las fuerzas entorno a Juan Guaidó y la Asamblea Nacional electa en el 2015 mantienen que no hay condiciones democráticas para participar en unas elecciones. Por ende, no participaron en las parlamentarias del 6 de diciembre. No obstante, todavía no declaran si asistirán a las urnas para los comicios regionales y municipales.