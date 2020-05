A medida que avanza la cuarentena, más y más negocios reabren sus puertas por necesidad. En la complicada situación económica de Venezuela el comercio en cuarentena no para. Es prácticamente imposible cumplir un estricto confinamiento que ya va por el tercer mes.

Inicialmente solo las farmacias y establecimientos "esenciales" estaban trabajando, otros aplicaron la modalidad del delivery, pero inclusive antes de que Maduro anunciara una flexibilización de la cuarentena, muchos decidieron abrir sus negocios para evitar quebrar, para evitar dejar en la calle a todos sus trabajadores.

Durante el mes de abril Fedecámaras realizó una encuesta que reveló el porcentaje de empresas que estaban trabajando. 62,83 % de los participantes de este estudio respondió que no estaban operando, principalmente porque los empleados no podían llegar a su lugar de trabajo por problemas de transporte o falta de gasolina.

El comercio informal después del despido

El comercio informal es el que no ha parado. Principalmente en Petare y Catia los buhoneros no dejan de ofrecer sus productos en el bulevar, ni siquiera en los días de parada. La razón es simple, si no trabajan, no comen. Muchos fueron despedidos de sus puestos en la economía informal y tuvieron que decidir entre arriesgarse al contagio de coronavirus, o morir de hambre junto a las personas que dependen de ellos.

85,5 % de las empresas consultadas manifestaron tener una afectación entre Muy Alta y Alta debido a la pandemia del Covid-19, una realidad que solo agrava al ya debilitado aparato productivo nacional y a nuestra economía.

Ante la falta de empresas operativas y los múltiples despidos, el comercio informal evidentemente y el cambio de rubro han ido en aumento. En el municipio Libertador, a las afueras de los edificios hay cada día más personas vendiendo cualquier cosa que les permita rebuscarse. Mientras que las tiendas que era de ropa, accesorios, incluso tiendas de electrónica, ahora venden combos de comida o algún tipo de medicinas. Esto para permanecer abiertos, para seguir produciendo, para no dejar caer sus negocios.

A partir del 1 de junio, habrá una flexibilización de la cuarentena para las empresas, según informó Nicolás Maduro. No se ha detallado cuáles sectores aplican para esta flexibilización ni cómo se hará. Lo que sí está claro es que la gasolina es cada vez más escasa; múltiples estaciones de Metro están fuera de servicio, y los bajones de electricidad evidencian que el sistema eléctrico nacional podría estar al borde de un colapso.