Comienza la penúltima fase para iniciar juicio en la CPI contra el Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad

En horas de la mañana de este viernes, el Foro Penal ofreció información y un balance sobre los presos políticos en Venezuela, y su condición de reclusión.

Luego de los más de 50 indultos dados en agosto, la cifra de 333 privados por motivos políticos volvió a aumentar a 370, lo que los abogados de la ONG denominan “puerta giratoria”.

Asimismo informaron que la comunicación con los presos políticos ha sido limitada durante toda la pandemia, por lo ni familiares, ni abogados han podido acceder a los centros de reclusión y corroborar su estado de salud. Refirieron que hace unos días tuvieron acceso nada más a quienes se encuentran recluidos en la Dirección General de Inteligencia Militar (DGCIM).

Durante la rueda de prensa, los voceros de Foro Penal, hablaron sobre la actualización publicada este jueves 5 de noviembre por parte de la Fiscal General de la de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, donde informó que culminó parte de la fase dos de los 4 pasos que se llevan a cabo para poder iniciar juicio.

#ICC Prosecutor: “With respect to Venezuela I, the Prosecutor conveyed that her Office had concluded its subject-matter assessment and determined that there was a reasonable basis to believe that crimes within ICC jurisdiction have occurred in Venezuela.”

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 5, 2020