¿Cómo afectará a Venezuela si gana Biden o Trump? Hablan los analistas

La tensión política entre Caracas y Washington, genera entre los venezolanos un gran interés en el resultado electoral en Estados Unidos este 3 de noviembre. Sin embargo, para varios analistas internacionales, en el corto plazo, independientemente de quien gane,en la política norteamericana con Venezuela independientemente de que el ganador de las elecciones sea Donald Trump o Joe Biden.

Consultado por la Voz de América, el internacionalista Eloy Torres destaca que la política exterior norteamericana tiene como característica que ambos partidos coinciden en “líneas generales” con las posturas en política exterior, por lo que “gane Trump o gane Biden frente a Venezuela habrá una postura que va a depender más de las formas que de el contenido”.

"Posiblemente, Trump sea un poco más osado amenazando que Biden, quien utilizará un lenguaje más moderado, más ponderado, pero en última instancia, ya lo sentenció hace un mes cuando señaló al gobierno venezolano, al de Nicaragua, al de Cuba como dictadura, lo que hace comprender que la postura es idéntica, que es un problema de forma”, explica Torres.

El internacionalistaFélix Gerardo Arellano coincide en que el tema venezolano goza de un “absoluto respaldo bipartidista” y se refiere a los posibles escenarios en los que, a su juicio, a corto plazo se mantendría el status quo y las sanciones, que considera deben asumirse “como un medio para presionar” y no como un fin en si mismo porque acabaría ocurriendo una situación similar a la de Cuba, “que ha perpetuado a la dictadura”.

“Si ganan los demócratas yo visualizo un cambio en el tono, la posibilidad de dar señales de diálogo que no va a arrancar el primer día, tendrían que transcurrir los meses necesarios para que se formen los equipos y en esos meses las sanciones permanecen”, puntualizó.

“Tienen que evaluar cuál es la estrategia que van a seguir tanto Biden, que la veo más flexible, que la veo más dialogante y que puede ser que tenga una mejor coordinación con Europa, Canadá, Grupo de Lima, pero también si es reelecto Donald Trump, tiene que evaluar qué estrategia va a seguir porque llevamos 4 años de una estrategia ineficiente”, subrayó Arellano.

Para Mariano de Alba, abogado venezolano y especialista en derecho internacional, es un mito la afirmación de que el apoyo a la causa democrática venezolana es bipartidista y daría igual quien gane. Aclaró a BluRadio que si bien en el Congreso hay coincidencia, si gana Biden habrá cambios importantes.

De Alba coincide con Arellano, en que una presidencia demócrata con Joe Biden, podría arrojar teóricamente una posibilidad de coordinación internacional, sobre todo entre Estados Unidos y Europa, “para tratar de definir cómo presionan para resolver la crisis, (…) Biden y su presidencia van a apostar a que Estados Unidos recobre cierto protagonismo en el ámbito multilateral”.

Sin embargo recuerda que si el camino es la negociación, habría que tener cuidado, “porque hay experiencias previas y fallidas, e incluso el Gobierno de Obama fue un tanto ingenuo, apoyando ciertas negociaciones en Venezuela como la del 2016 con participación del Vaticano”.

¿Quién conviene más?

En tanto, aunque la mayoría de los venezolanos centra su atención en sobrevivir a la crisis que atraviesa el país, muchos ciudadanos como Mildred Alcalá han logrado seguir las campañas de Trump y Biden, pero dicen no saber qué es lo más conveniente para Venezuela.

“Lo pongo en mano de Dios que no sé si participa en estas cosas, pero en el fondo yo no sé que es lo que va a ser mejor para Venezuela, no lo sé, si se lo digo con el alma he visto que las campañas son tan terribles”, afirmó Alcalá.

Victoriana Pereira no ha seguido la campaña, dice que a “duras penas” se entera de lo que ocurre en el país, pero admite que tiene expectativas sobre lo que podría hacer el próximo presidente de Estados Unidos para lograr un cambio en Venezuela.

“Yo no sé de eso, pero espero que gane quien más nos pueda ayudar a que esto mejore”, comentó.

