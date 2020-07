¿Cómo pasarán los niños su día en Venezuela durante la pandemia?

Cada tercer domingo de Julio se conmemora el Día del Niño en Venezuela. Fecha donde las familias se reúnen y salen con los más pequeños de la casa para brindarle un día diferente. Sin embargo, debido a la crisis generada a nivel mundial por el COVID-19, las costumbres deberán de ser dejadas a un lado y habrá que celebrarlo desde casa.

Pero no solo la crisis sanitaria afectará la popular celebración, sino que también las dificultades económicas que padecen las familias venezolanas empañarán la felicidad de muchos.

Día del Niño sin juguetes y en cuarentena

Estas fechas suelen ser celebradas por la familia en un restaurante, parques, cines o cualquier sitio público. Pero la nueva realidad ha llevado a que los venezolanos se reemplanteen otros escenarios; quedarse en casa para evitar el contagio.

Pero no solo eso, padres y madres también han manifestado que debido a las imposibilidades económicas de muchos, no podrán ofrecer un obsequio a sus pequeños para brindarles alegría en tiempos tan tristes y oscuros.

Miriam Gil, madre venezolana que vende cigarrillos en la estación de Chacaíto, detalló que el salario no le alcanza ni para adquirir una torta.

"Quedará dar solo amor y cariño. Porque comprar un regalo es imposible", destacó en entrevista para el equipo de Caraota Digital.

Por su parte, Alicia Ramírez, detalló que celebrará desde casa para evitar los contagios. "Pero yo no puedo hacer ni una torta, porque el dinero no me alcanza.Yo no tengo cómo hacer un regalo”, contextualiza.

Pero, a pesar del escenario actual, padres y madres buscarán brindarle un rato agradable a los niños; abrazos y besos serán obsequiados en cada hogar de Venezuela. Una tarde películas, escuchar música, jugar desde el hogar, serán algunas de las actividades que algunos disfrutarán. Todo en familia.

El COVID-19 en Venezuela

Jorge Rodríguez reportó este sábado 292 casos de COVID-19 en el país caribeño, de los cuales 239 son de origen "comunitario" y 53 de venezolanos procedentes del extranjero. Esto elevó la cifra de contagio a 11.483.

De igual manera, Rodríguez confirmó la muerte de tres personas, elevando la cifra total a 110 muertes a consecuencia del virus.

El régimen de Maduro decretó cuarentena el pasado mes de marzo cuando se confirmaron los dos primeros casos.